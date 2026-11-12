Kongo'da Ebola felaketi! Bilanço ağırlaşıyor: 5 binden fazla can kaybı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) mayıs ayında başlayan Ebola salgını, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkede sağlık sisteminin yetersizliği, güvenlik sorunları ve salgınla mücadelede yaşanan aksaklıklar, hastalığın yayılmasını önleme çalışmalarını güçleştiriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) 8 Kasım 2026 tarihli verilerine göre, salgınla bağlantılı ülkelerde toplam 11 bin 21 doğrulanmış vaka ve 5 bin 358 ölüm kaydedildi. Bunların 10 bin 990'ı vaka, 5 bin 354'ü ise ölüm olmak üzere büyük bölümü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLARDAN ACİL ÇAĞRI

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), salgının altıncı ayında yayımladığı değerlendirmede, mevcut müdahalenin hastalığın yayılmasını durdurmakta yetersiz kaldığını bildirdi.

Raporda, salgınla mücadele için önemli miktarda uluslararası kaynak seferber edilmesine rağmen bu desteğin hastalara, sağlık çalışanlarına ve salgından etkilenen topluluklara yeterince ulaşamadığı vurgulandı.

MSF, kaynakların en fazla ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirilmesi ve sahadaki çalışmaların daha etkili biçimde koordine edilmesi gerektiğini belirtti.

YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK YARDIMA RAĞMEN EKSİKLİKLER SÜRÜYOR

Raporda, uluslararası toplum tarafından yüz milyonlarca dolarlık kaynak sağlanmasına rağmen salgınla mücadelede ciddi eksikliklerin devam ettiği kaydedildi.

Özellikle sağlık çalışanlarının yeterli eğitim alamaması, bazı personelin ücretlerinin ödenmemesi ve gerekli tıbbi malzemelerin sahaya ulaştırılamaması önemli sorunlar arasında gösterildi.

MSF, mevcut kaynakların etkili ve koordineli müdahaleye dönüştürülmesi için acil adımlar atılması gerektiğini bildirdi.

BAZI BÖLGELER TAMAMEN GÖZ ARDI EDİLİYOR

Salgınla mücadelede en büyük sorunlardan birinin hastaların tespit edilmesi ve temaslı kişilerin izlenmesi olduğu belirtildi.

Raporda, hastalığın yayılmasını takip etmek amacıyla oluşturulan epidemiyolojik sürveyans sisteminin ciddi eksiklikler taşıdığına dikkat çekildi.

Bazı bölgelerde yeterli takip yapılmadığı, bazı yerleşimlerin ise izleme çalışmalarının tamamen dışında kaldığı aktarıldı.

Bu durumun yeni vakaların zamanında belirlenmesini ve hastalığın yayılmasının önlenmesini güçleştirdiği vurgulandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Salgından etkilenen bölgelerde görev yapan sağlık personelinin de ciddi tehlikelerle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Hastanelerde yaşanan malzeme eksiklikleri ve enfeksiyon kontrolündeki yetersizliklerin sağlık çalışanları arasında bulaşma riskini artırdığı kaydedildi.

Bölgedeki güvenlik sorunları da mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Kuzey Kivu'da sağlık tesislerini etkileyen saldırılar nedeniyle temaslı takibi ve hasta izleme faaliyetlerinde aksamalar yaşandığı belirtildi.

Reuters

BM VE KONGO YÖNETİMİNE ÇAĞRI

MSF, Kongo Demokratik Cumhuriyeti yönetimi ile Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, salgınla mücadele için ayrılan kaynakların sahada etkili biçimde kullanılmasını sağlama çağrısında bulundu.

Raporda, denetim ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının eğitimlerinin tamamlanması, ücretlerinin ödenmesi ve gerekli ekipmanlarla desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için özellikle vaka tespiti, temaslı takibi ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların giderilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.