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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı kabul etti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı kabul etti

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı kabul etti.

#1
Foto - Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliklerine katılmak üzere ülkede bulunan Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları’nı kabul etti.

#2
Foto - Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı kabul etti

Pilotları kapıda, “Burası sizin eviniz, evinize hoş geldiniz” diyerek karşılayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Sizleri burada görmekten onur duyuyoruz. Türk milletinin gururusunuz” dedi.

#3
Foto - Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı kabul etti

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkünün cumhuriyet sevincine coşku katan Türk Yıldızları’na teşekkür ederek, başarılı bir gösteri gerçekleştirmeleri temennisinde bulundu.

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