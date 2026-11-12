Putin'den Trump hamlesi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i başkent Moskova'da kabul etti.

Görüşmeye, Rus tarafından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev ile Putin'in Müşaviri ve Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy katıldı.

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Witkoff ile Kushner'i Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna tarafıyla temasları organize etmesinden dolayı teşekkür etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerde insani konularda ilerleme kaydedildiğini dile getiren Putin, Ukrayna ile büyük çaplı esir takası yapılması konusunda mutabakata varıldığına dikkati çekti.

Putin, Ukrayna'da toprak konusuna değinerek, "Ukrayna'da uzun vadeli barışın sağlanmasını istiyoruz. Her iki taraf da toprak konusunu dile getiriyor. Ancak bizim için bu topraklarda yaşayanlar önemli. Ukrayna tarafının gri bölgeler konusunu gündeme getirdiğini biliyoruz. Rusya açısından Ukrayna ile tek bir temas hattı var: devlet sınırıdır." şeklinde konuştu.

Putin'den Konstantinovka kentinde insani yardım operasyonu teklifi

Geçen ay Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde insani yardım operasyonu yapıldığını hatırlatan Putin, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka kentinde de benzer bir operasyon yapılmasını teklif etti.

Putin, söz konusu şehrin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu ifade ederek, "Burada 400-500 sivil var. Buraya yabancı, Amerikalı ve Rus basın mensuplarını davet edeceğiz. İnsan hakları komiserlerimize bu konuda talimatlar vereceğiz." dedi.

"Ukrayna'da Avrupalı askerlerin konuşlandırılması kabul edilemez"

Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını eleştiren Putin, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlikler konuşlandırmayı planladığına dikkati çekerek, "Bu bizim için kabul edilemez. Bu, Rusya'nın güvenliğini tehdit ediyor. Bunlar meşru hedef haline gelecek. Bu savaşın yeniden alevlenmesi anlamına gelecek. Bu, çıkmaz bir döngü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, ABD tarafının Avrupalılarla bu konuda çalışması gerektiğini belirterek, "Avrupalıların Ukrayna'da barış mı savaş mı istedikleri konusunda karar almalarını istiyoruz." dedi.

Witkoff: Zelenskiy'i bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgilendireceğiz

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaların kısa sürede sona erdirilmesinin çok önemli olduğu görüşüne sahip olduğunu söyledi.

Bunun her iki taraf için de karmaşık bir mesele olduğuna işaret eden Witkoff, sorunun çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Witkoff, Ukrayna konusunda Abu Dabi'de yapılan üçlü müzakerelere ilişkin, "Müzakerelerdeki olumlu unsurlardan biri esir takası. Bu, iki ülke arasında gerçekleştirilecek en kapsamlı esir takaslarından biri olacak. Bu, meselenin çözümünde ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Abu Dabi'de Avrupalı temsilcilerin de bulunduğunu ancak müzakerelere katılmadığını belirten Witkoff, "Onları görüşmelerin ne yönde ilerlediği konusunda bilgilendirdik. Sürece dahil oldular. Onlara müzakerelerin sonuçlarını aktardık. Bu nedenle Abu Dabi'de onlarla çok iyi çalışma ilişkileri geliştirdik." dedi.

Witkoff, Putin ile görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmeyi planladıklarını kaydederek, "Bu, önemli bir görüşme olacak. Zelenskiy'i bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgilendireceğiz. Bugünkü görüşmenin ardından üçlü müzakerelerin bir sonraki toplantısının planlandığını duyurabileceğimizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kushner: Avrupa, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Kushner ise görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik bazı seçenekleri ele alacaklarını belirterek, "Zelenskiy'i bu çatışmanın başarıyla sona erdirilmesi için belirlenen yollardan birinin izlenmesi gerektiği konusunda ikna etmeye çalışacağız." dedi.

Avrupalıların müzakere sürecine katılmak istediğini dile getiren Kushner, Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesini istediğinin altını çizdi.

Kushner, "Avrupa, bu çatışmayı sona erdirmekle kalmayıp sonrasında uzun süreli barışın sağlanacağından emin olmak istiyor. Bu nedenle Rusya, Ukrayna ve Avrupa taraflarıyla birlikte çalışmak istiyoruz. Çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Rusya, Ukrayna ve Avrupa'yı kapsayacak güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceğine dair görüşmelere başladık." ifadelerini kullandı.