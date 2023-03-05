Pastane usulü hakiki kandil simidi tarifi! Evde kandil simidi tarif defterinden kolları sıvayın: Ağızda dağılan tarifler

Kandillerin vazgeçilmezi kandil simidi enfes tadı ve gevrek dokusuyla herkes tarafından sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Berat Kandilinin gelmesiyle birlikte evde kandil simidi nasıl yapılır soruları aratılıyor. Hakiki kandil simidi tarifi ile dışarıdan alınan kandil simitlerine son vereceksiniz.

Kandil simitleri hem susamlı hem de susamsız çeşidi ile oldukça seviliyor. Her kandil pastanelerde sıra oluşturan kandil simitleri evde de kolaylıkla yapılabiliyor. Evde yapılan kandil simidinin lezzetini kesinlikle denemeniz gerekiyor. İşte hem mahlepli hem de mahlepsiz simitler için tarifler...

Pastane usulü mahlepli Kandil simidi tarifi

MALZEMELER

Hamuru için;

125 gr tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

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1 adet yumurtanın sarısı (Akı dışına)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı mahlep

Yarım paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri İçi için;

1 adet yumurtanın akı

Kavrulmuş susam

YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını, yumurtayı, sıvı yağı, sirkeyi, tuzu, yoğurdu, şekeri ve mahlebi alıp karıştıralım. Kontrollü bir şekilde unu daha sonra tuzu ilave edip yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim.Ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayalım. Ardından silindir şekline getirelim ve iki ucunu birleştirelim.Hazırladığımız hamurları önce yumurta akına daha sonra susama bulayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü olarak pişirelim.Afiyet olsun!

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MALZEMELER

125 gram tereyağı (yarım paket)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

TARİF

İlk olarak teflon tavaya susamları alalım ve tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kavuralım.

Birkaç dakika sonra rengi dönmeye başlayacaktır, kokusu çıkıp rengi istediğimiz kahverengiye döndükten sonra ocaktan alalım. Susamları mutlaka bir tabağa boşaltalım ki tavanın sıcağı ile yanmasın.

Hamuru için 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, beyazını dışı için ayırdığımız 1 yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı mahlep ve unun bir kısmını uygun bir kaba alarak yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor bu sebeple unu yavaş yavaş ekleyelim.

Bu arada eğer herhangi bir sebepten mahlep kullanmak istemiyorsanız ya da evde yoksa şart değil, kandil simidini mahlepsiz olarak da hazırlayabilirsiniz.

Şimdi pişirme kağıdımızı alalım ve fırın tepsimize yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde kandil simitleri tepsiye yapışmadan çok güzel bir şekilde pişecektir.

Hamurumuzdan bir parça alarak elimizle yuvarlayalım ve tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini vererek arta kalan parçayı koparalım.

Bütün hamur bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım ve bir yandan da fırın tepsisine yerleştirelim.

Bu ölçülerle 2 tepsi kadar yani yaklaşık 35-40 adet kandil simidi elde ediliyor. Siz dilerseniz malzemeleri aynı oranda azaltıp çoğaltarak sayısını ayarlayabilirsiniz.

Şimdi her bir kandil simidini önce ayırdığımız yumurta beyazına batıralım. Ardından kavrulmuş susama bulayarak fırın tepsisine tekrar yerleştirelim.

Tüm simitleri şekillendirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 15-20 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Kandil simitlerimiz servise hazır.

Mahlepsiz Kandil simidi nasıl yapılır?

Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi İçin Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

1. 5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Üzeri için;

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi Nasıl Yapılır?

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.

Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz.

Ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..