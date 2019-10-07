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Doğal antibiyotik! Şifa dağıtan besinler nelerdir? İlaçsız tedavi!

Her hastalıkta antibiyotik kullanmak doğru değildir. Bazen ilaçlara başvurmadan da iyileşe bileceğimizin farkına varmak için çeşitli kamu spotları yapılmaktadır.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:08
Doğal antibiyotik! Şifa dağıtan besinler nelerdir? İlaçsız tedavi!

Bilinçsiz ilaç kullanımında Avrupa da birinci olan ülkemizde insanları bilinçlendirmek ve gereksiz yere antibiyotik kullanımlarından uzaklaştırmak için bizlerde siz değerli okurlarımıza antibiyotik gibi şifa dağıtan besinlerden bahsettik.

Soğuk havaların yaklaştığı bu günlerde antiseptik olan besinleri tüketmekle birlikte, bilinçsizce aldığımız ve vücudumuzda büyük hasarlara yol açan antibiyotik kullanımına gerek kalmayacaktır.

*Sütün yaralar ve iltihaplar üzerinde onarım özelliği vardır. Zerdeçal ise doğal bir antibiyotiktir. zerdeçal, süt ve karabiber karışımı iltihap ağrılarını dindirecektir.

*iltihabın hızlı bir şekilde önüne geçmek için Bir bardak ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı balı ekleyin ve karıştırın. Aç karnına bu suyu için. Gün içinde 3 defa tüketin.

*Sirke doğal bir antibiyotiktir. İki su bardağı ılık suya 3 yemek kaşığı elma sirkesini ilave edip tüketin.

*Sarımsağın faydasını artık bilmeyenimiz yoktur.Bir su bardağı suyun içerisine 3 diş sarımsak atın 10 dakika kadar kaynatın. Kaynayan suyun içine bir tutam karabiber ekleyin ve bu suyu için.

*Bakterilerin üremesini ve dağılmasını önleyen tarçın Bir su bardağı sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı  ilave edilip ve yaklaşık 5 dakika demlendikten sonra tüketilmelidir.

*Kefir, mikropların kol gezdiği kış aylarında vücut direncini artırmada birebir. düzenli tüketildiğinde  Ülser, yüksek tansiyon , bronşit ve astım ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu oluyor.

 *Ispanağın içinde bol miktarda bulunan C vitamini vücudu koruyup enfeksiyonlarla savaşıyor.

*Çok güçlü bir antioksidan olan turp, soğuk algınlığı tedavisinde birebir. kara turpu yıkayıp üst kısmından kesip içerisini oyun. Oyduğunuz kısmına bal koyun .Turpa alttan minik bir çizik atın. Bir su bardağının üzerine oturtun.. Bir gece bekletip sabah, akşam tüketin.

*Taze zencefili rendeleyip içine limon ve bal koyarak elde ettiğiniz karışımdan sabahları bir tatlı kaşığı yiyerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.

*Kırmızıbiber Ağrı kesici ve iltihap çözücü etkisi ve mikrop öldürücü özelliğiyle kış aylarında şifa kaynağı olarak öne çıkıyor.

*Soğan, ciddi bir balgam söktürücüdür. Solunum yollarını uyararak balgamdan temizler.

*Vücudunuzu enfeksiyonlara karşı güçlendirmek istiyorsanız lahanayı salatalarınızdan eksik etmeyin.

*Ekinezya, yara ve enfeksiyonların tedavisinde kullanılan doğal bir antibiyotiktir.

Sağlıklı Günler.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:08
  1. Ağrı
  2. Doğal antibiyotik

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