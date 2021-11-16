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Kadın - Aile Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi
Kadın - Aile

Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi

Kış aylarının vazgeçilmez yemeği olan ve doğal antibiyotik özelliği taşıyan Beyran’a vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 18:23:00 -
Doğal antibiyotik özelliği taşıyan beyrana yoğun ilgi

İçerdiği besinlerle bağışıklık sistemini güçlendiren Beyran yemeği, grip, nezle gibi hastalıklara yakalanmamak için en doğal koruyucu olan Gaziantep'in en ünlü yöresel lezzetlerinden bir tanesidir. Beyran yemeği, havaların soğumasıyla beraber Vatandaşlardan yoğun talep görüyor. esnaf, kuzu eti, sarımsak, acı kırmızıbiber ve limondan oluşan Beyranın, gribe karşı adeta doğal bir kalkan oluşturduğunu belirtti.

Restoran’ın sahibi Uğur Dertli, kuzu eti, sarımsak, acı kırmızıbiber ve limondan oluşan Beyran yemeğinin, gribe karşı adeta doğal bir kalkan oluşturduğunu belirterek, “Beyranın içerisindeki baharatlar, sarımsak, kemik suyu ve kuzu eti sayesinde gribal enfeksiyonlara karşı faydalı bir yemektir. Herkesi bu yemeyi davet ediyorum. Beyran doğal antibiyotiktir. İçerisinde kırmızıbiber, karabiber, sarımsak ve kemik suyu var. İçerisindeki kuzu eti yaklaşık 9 saat haşlanıyor, et suyunun özleşmesi de 12 saat sürüyor. Yani aşağı yukarı 12 ila 13 saat arasında hazırlanan bir yemektir. Beyran, bu zorlu salgın döneminde bence yenilmesi gereken en güzel yemeklerin arasına giriyor. Çünkü gribe iyi geliyor; içerisindeki sarımsak bilindiği üzere zaten bir doğal antibiyotik bu yüzdende bizde doğal antibiyotik diyoruz. Acı, sarımsak ve etten oluşan bir yemek olduğu için gribe, soğuk algınlığına iyi geliyor. Altını çizerek söylüyorum beyran bir çorba değil yemektir. Biz beyranı boğaz ağrısı olanlara, soğuk algınlığı olanlara tavsiye ediyoruz. Hatta doktorlar bile tavsiye ediyor. Doktorlar ne diyor; acı, sarımsak, limon vesaire diyor. İşte beyranın içerisinde hepsi var. Doğal antibiyotik olarak vatandaşlarımıza, herkese beyran yemeyi tavsiye ediyoruz” dedi

 

 

Beyran çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay beyran çorbası tarifi
Beyran çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay beyran çorbası tarifi

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Beyran çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay beyran çorbası tarifi

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