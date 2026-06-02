Yılmaz Ateş'ten canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi
CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş yaptığı açıklamada "CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi" ifadelerini kullandı.
CHP'de koltuk kavgası sürerken CHP eski Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ateş, partisindeki mutlak butlan gündemini TYT Türk'ten Çağlar Cilara'ya değerlendirdi.
"Ekrem İmamoğlu kendi ihtiraslarının peşine partiyi sürükledi. Genel Merkez ve Genel Başkan buna izin vermemeliydi." diyen Ateş, şu ifadeleri kullandı:
"Seçimlere daha dört yıl varken cumhurbaşkanı adayı belirlenir mi?
İmamoğlu’nun hevesleri, ihtirasları olabilir ama parti, bir belediye başkanının arkasına takılamaz.
CHP’yi bu hale getiren İmamoğlu’nun ihtirasları ve hırsları…"
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