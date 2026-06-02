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Gündem Yılmaz Ateş'ten canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi
Gündem

Yılmaz Ateş'ten canlı yayında olay sözler: CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş yaptığı açıklamada "CHP'yi bu hale İmamoğlu getirdi" ifadelerini kullandı.

CHP'de koltuk kavgası sürerken CHP eski Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ateş, partisindeki mutlak butlan gündemini TYT Türk'ten Çağlar Cilara'ya değerlendirdi.

 

 

"Ekrem İmamoğlu kendi ihtiraslarının peşine partiyi sürükledi. Genel Merkez ve Genel Başkan buna izin vermemeliydi." diyen Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlere daha dört yıl varken cumhurbaşkanı adayı belirlenir mi?

İmamoğlu’nun hevesleri, ihtirasları olabilir ama parti, bir belediye başkanının arkasına takılamaz.

CHP’yi bu hale getiren İmamoğlu’nun ihtirasları ve hırsları…"

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Yorumlar

Misafir123

Yalanla dolanla kazanılan seçim

ata

bi dakka ya... ekrem bey diyeceksiniz... ona öyle diyemezsiniz... o bir beyefendi... hernekadar çaktırmadan diploma falan almış ama o kadar kusur kadı kızında da olur...
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