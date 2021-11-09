Beyran çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay beyran çorbası tarifi
Gaziantep ve çevresine özgü lezzetlerden biri de beyran çorbasıdır.
Gaziantep ve çevresine özgü lezzetlerden biri de beyran çorbasıdır. Henüz denemediyseniz beyran çorbası tarifi sizin vazgeçilmeziniz olacak. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 1 kg kemikli kuzu gerdan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı pirinç
- 8-10 diş sarımsak
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- Tuz
- Kırmızı toz biber
- Karabiber
- Yapılışı
- 8 su bardağı et suyu
Yapılışı
Et düdüklüye alınarak üzerini geçecek kadar su koyulup haşlanıncaya kadar pişirilir. Pişen etler süzülerek kemiklerinden ayrılır ve ufak ufak parçalanır.
Etlerin suyu bir tencereye alınır ve İçerisine pirinçler eklenir. Pirinçler yumuşayana kadar pişirilir. Daha sonra tereyağı, biber salçası, dövülmüş sarımsaklar, tuz ve baharatlar ilave edilir. Haşlanmış etler de eklenir ve çorba kaynamaya bırakılır. Bir süre daha kaynadıktan sonra altı kapatılır. Tereyağını çorbayı kaselere koyduktan sonra üstüne de gezdirebilirsiniz. Arzuya göre servis esnasında kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.