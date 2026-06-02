Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i bitirecek itiraf: 1 milyon TL gönderdim

Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde yeni ifade verdi.

Özkan Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi amacıyla yoğun faaliyet yürüttüğünü, bu kapsamda yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir temas kurduğunu ve yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak destek talebinde bulunduğunu ifade etti. Yalım, 115 delegenin kurultaydan önce yazılı şekilde Özgür Özel’i destekleyeceklerine dair imza verdiğini, bunları kendisinin toplayıp Selin Sayek Böke’ye teslim ettiğini söyledi.

"BELEDİYEDE İŞ KARŞILIĞINDA OY" İDDİASI

Yalım, delegelerle yürütülen temaslar sırasında bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli talepler ilettiğini, bu taleplerin parti içindeki koordinasyon merkezine aktarıldığını belirtti. Özkan Yalım, bazı delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınması yönünde taleplerin iletildiği, Kahramanmaraş delegesi bir kişinin iki yakınının İstanbul’daki belediyelerde işe alınması karşılığında destek vereceğini söylediğini iddia etti. Söz konusu kişilere ait özgeçmişlerin parti yetkililerine iletildiği de Özkan Yalım'ın iddiaları arasında yer aldı.

Tutuklu Yalım, delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınıp alınmadığının SGK kayıtları üzerinden tespit edilebileceğini ifade etti.

"ÖZGÜR ÖZEL'E ARACI VASITASIYLA 1 MİLYON TL VERDİM"

Özkan Yalım, ifadesinde kurultay sürecinde faaliyet gösteren seçim koordinasyon merkezine ilişkin bilgiler de paylaştı. Bu merkezin delegelerden gelen taleplerin toplandığı ve organize edildiği bir yapı olduğu kaydeden Yalım, genel koordinasyonunun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Bunun yanı sıra Yalım, kurultay sürecindeki harcamalar kapsamında Özgür Özel’e 1 milyon TL verdiğini, bu paranın kongre organizasyonu ve seçim sürecine ilişkin giderler için talep edildiğini ve bir aracı vasıtasıyla teslim edildiğini kabul etti.

"'MAVİ VALİZ'" MESAJI ÖZEL'E AİT"

Söz konusu para transferine ilişkin mesaj içerikleri de dosyada yer aldı. Yalım, kendisine gösterilen, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver" şeklindeki mesajın Özgür Özel ile yaptığı yazışmaya ait olduğunu itiraf etti.

