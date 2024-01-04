Doğadan gelen nergis çiçeği Sinop’ta gelir kapısı oldu
Sinop’ta köylerde su kenarlarında kendiliğinden yetişen nergis çiçeği, son yıllarda gelir kapısı oldu.
Güzel kokusu ve ferahlatıcı etkisi ile çok sevilen nergis çiçeği, kasım ve şubat ayları arasında yetişerek Sinop’taki tezgahları süslüyor. Sinop’un Erfelek ve Gerze ilçelerinin köylerinde yaygın olarak görülen nergis çiçeği, Sinop’taki tezgahlarda 15 ila 30 lira arasında satılıyor. Çiçek satıcısı Naim Yılmaz, nergis çiçeklerinin dinlendirici özelliği olduğuna dikkat çekti.