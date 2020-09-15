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Teknoloji Doğadaki en parlak renkler belli oldu
Teknoloji

Doğadaki en parlak renkler belli oldu

Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucu, doğadaki en parlak renklerin mavi ve yeşil olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 03:32:00 -
Doğadaki en parlak renkler belli oldu

Cambridge Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu mavi ve yeşilin doğadaki en parlak renkler olduğunu açıkladı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, mat yapısal rengin sınırlarını belirlemek amacıyla sayısal bir deney kullandı. Böylece ekip, görünür spektrumun yalnızca mavi ve yeşile kadar uzandığını buldu. Daha sonra, dünyada bulunan nanoyapıların optik tepkisi ve renk görünümü modellendi. Elde edilen bulgular, görünür spektrumun kırmızı bölgesinde doymuş, mat yapısal renklerin yeniden oluşturulamayacağını gösterdi.

Konuya ilişkin konuşan araştırmanın yazarlarından Lukas Schertel, "Şu ana kadar doğal olarak oluşan mat yapısal renk örnekleri yalnızca mavi veya yeşil tonlarında mevcuttur. Kırmızılar veya turuncular için mat yapısal rengi yapay olarak yeniden oluşturmaya çalıştığımızda hem doygunluk hem de renk saflığı açısından düşük kaliteli bir sonuç elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Elde edilen sonuçların çok önemli olduğuna değinen araştırmacı Dr. Silvia Vignolini ise, "Tek saçılma ve çoklu saçılma arasındaki karmaşık etkileşim ve bağlantılı saçılmanın katkıları nedeniyle kırmızıya ek olarak sarı ve turuncuya da neredeyse hiç ulaşılamayacağını gördük" şeklinde konuştu.

Çalışma sonuçları, 'PNAS' dergisinde yayınlandı.

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