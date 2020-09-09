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Aktüel Doğa ve tarih tutkunları Frigya Vadisi'nde buluşacak
Aktüel

Doğa ve tarih tutkunları Frigya Vadisi'nde buluşacak

Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü'nün çevresine yapılacak yürüyüş yolları, seyir terasları, kır bahçesi, restoran ve spor alanlarıyla bölge doğa ve tarih tutkunlarının uğrak merkezi haline getirilecek - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: - "Biz, bu yeri önce tüm alanlarıyla beraber canlandıracağız. Türkiye'de tanınırlığını artıracağız. Dünyaya bunun tanıtımını yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:14:41 -
Doğa ve tarih tutkunları Frigya Vadisi'nde buluşacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde, 35 bin metrekare alanda uygulanacak "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesi ile doğal güzellikler ve tarihsel birikim turizmle buluşturulacak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, ilde turizmin canlanması için çok çalışmak durumunda olduklarını belirterek, Afyonkarahisar'ın değerli tarihi eserlere sahip olduğuna dikkati çekti.

Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde yer alan Frigya Vadisi'nin, tarihsel öneminin yanı sıra doğal güzellikleri de barındırdığına vurgu yapan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu medeniyetin çok büyük bir kısmı Afyonkarahisar sınırları içerisinde. Bu alanda 25 kilometreye bir eser, 30 kilometreye ayrı bir eser, 40 kilometreye ayrı bir eser yapmaya kalktığımızda hepsinde bir şeyin eksik olacağını düşündük. Bununla ilgili sivil toplum kuruluşları, il ve ilçe belediyeleriyle görüş alışverişinde bulunduk. Biz, bu yeri önce tüm alanlarıyla beraber canlandıracağız. Türkiye'de tanınırlığını artıracağız. Dünyaya bunun tanıtımını yapacağız. Orayı ayağa kaldırdıktan sonra bir başka alana geçeceğiz."

- "Balon uçuşları da olacak"

Emre Gölü çevresinin, Frig medeniyetinin ortasında yer aldığını ve doğal güzellikleri de barındırdığını dile getiren Çiçek, bu alanın, çevre duyarlılığı göz önünde bulundurularak halkın hizmetine sunulacağını aktardı.

Bu kapsamda "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Projenin ihalesi de yapılıyor. Üç ay gibi bir süre içerisinde hizmete sokmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Yürüyüş yolları, seyir terasları, kır bahçesi, restoran, spor alanları, sosyal aktivitelerin yapılabileceği yeşil alanlar olacak. Çevreye duyarlı proje olacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüyle görüşme halindeyiz. Balon uçuşları da başlayacak."

- "Ayazini köyü canlandırılacak"

Vali Gökmen Çiçek, projenin hemen ardından Frigya medeniyetinin çok güzel eserlerinin bulunduğu Ayazini köyünü canlandıracaklarını vurgulayarak, "Köyün içerisi inanılmaz. Eski ve yeninin buluştuğu bir yer. O günkü ihtişamıyla hala eserler duruyor. Köyün sokaklarında gezerken bambaşka bir duyguya kapılıyorsunuz." diye konuştu.

Köyde, 3 bin yıl önce yapılmış yapılarla günümüz binalarının birlikte farklı bir konsept oluşturduğunu ve bunu herkesin görmesi gerektiğini aktaran Çiçek, bu yapıların restorasyonunu gerçekleştireceklerini ve bölgeyi turizm açısından daha da cazip hale getireceklerini sözlerine ekledi.

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