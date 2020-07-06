Doğa harikası Gölalan Şelalesi'nden 150 kilogram çöp toplandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde yer alan Gölalan Şelalesi'nde yapılan temizlik çalışmasında, piknikçilerin bıraktığı 150 kilogram çöp toplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden açılan sahiller, parklar ve piknik alanları, vatandaşların akınına uğruyor.

Vatandaşların vakit geçirdiği bu alanların tekrar ziyarete açılmasıyla, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanmaya başlandı. Canik ilçesindeki doğa harikası Gölalan Şelalesi de hafta sonu ziyaret edilen mekanlardan biri oldu.

Havaların ısınmasıyla serinlemek için Gölalan Şelalesi’ni tercih eden vatandaşların piknik yaptıktan sonra bıraktıkları çöpler dikkati çekti.

Gölalan Şelalesi'nde temizlik yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgeye piknikçiler ve ziyaretçiler tarafından bırakılan 150 kilogram çöpü topladı.



Yere atılan ve olduğu gibi bırakılan çöpler, 3 kişilik ekip tarafından toplandı. Doğal güzelliğiyle büyüleyen şelalede, temizlik çalışmalarının düzenli yapıldığı belirtildi.