DMM’den ‘Yenişehir’ ilçesi iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda yer bulan "İstanbul’da 'Yenişehir' adında yeni bir ilçe kurulacağı" iddialarına ilişkin yazılı bir yalanlama yayımladı.

DMM tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif içerikler olduğu vurgulandı. İddialar, özellikle Kanal İstanbul güzergahı ve İstanbul Havalimanı çevresindeki bölgelerde yeni bir ilçe oluşturulacağı yönündeydi.

İLÇE KURULMASI SADECE KANUNLA MÜMKÜN

Açıklamada, iddiaların hukuki dayanağının olmadığı belirtilerek 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2’nci maddesi hatırlatıldı. Buna göre, il ve ilçe kurulması, kaldırılması, isimlerinin değiştirilmesi ya da bir ilçenin başka bir ile bağlanmasının ancak kanunla yapılabileceği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ BÖYLE BİR ÇALIŞMASI YOK

DMM, haberlerde öne sürüldüğü gibi İçişleri Bakanlığı’nın veya başka bir kurumun İstanbul’da yeni bir ilçe kurulmasına dair herhangi bir çalışmasının bulunmadığını kesin bir dille ifade etti.

Son olarak DMM, vatandaşların, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve yalnızca yetkili kurumlar tarafından doğrulanmış bilgilere dayanmasının önemine dikkat çekti.