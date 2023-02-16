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Spor Dizi oyuncusu gözyaşlarına boğuldu! Türkiye depremine ilişkin ortak yayında...
Spor

Dizi oyuncusu gözyaşlarına boğuldu! Türkiye depremine ilişkin ortak yayında...

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük deprem Hatay, Malatya, Adıyaman ve diğer çevre iller olmak üzere 10 ili vurmuştu. Depremin 11. gününde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile depremzedelere destek verildi. Başrölü oynayan bir çok tanınmış isim katıldı. Yardım toplamak için seferber olan dizi oyuncusu Bestemsu Özdemir, Hatay'dan geldiğini söyleyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 16:25:00 - 2023-02-16 16:22:09
Dizi oyuncusu gözyaşlarına boğuldu! Türkiye depremine ilişkin ortak yayında...

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen asrın felaketi olarak adlandırılan iki büyük deprem Hatay, Malatya, Adıyaman ve diğer çevre iller olmak üzere 10 ili vurmuştu. Depremin 11. gününde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayını ile depremzedelere destek verildi. Yardım toplamak için seferber olan dizi oyuncusu Bestemsu Özdemir, Hatay'dan geldiğini söyleyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından afet bölgeleri için ortak yayında bağış topladı. 

Yardım toplamak için seferber olan  isimlerden Bestemsu Özdemir ise bir süre gözyaşlarını tutamadı.

Depremin ardından yardım yapmak için Hatay'a giden oyuncu Bestemsu Özdemir, programda bağışları toplarken duygusal anlar yaşadı. Acun Ilıcalı oyuncunun ağladığını görünce konuşmasını keserek "Bestemsu çok ağlıyor çok duygulandı orada da biz de öğrensek aslında" dedi.

Hatay'dan yeni döndüğünü zor anlar yaşadığını söyleyen Özdemir, "Olayın fazla içinde bulundum o yüzden de zorlanıyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Ünlü isimler bağış topladı

Ünlü dizi ve program yüzlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Berk Oktay, Burak Özçivit, Alişan, Deniz Baysal, Hande Erçel, Engin Akyürek, Esra Erol, Afra Saraçoğlu, Burak Deniz, Alp Navruz, Aslı Enver, Merve Dizdar, Barış Falay, Selahattin Paşalı, Özge Özpirinçci, Uğur Güneş, Murat Yıldırım, Mehmet Özgür, Birkan Sokullu, Cem Öğretir, Eda Ece, Melisa Aslı Pamuk, Serdar Tuncer, Hüsnü Şenlendirici, İsmail Hacıoğlu, Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Doğulu, Seda Sayan, Sibel Can, Hasan Can Kaya, Yılmaz Erdoğan, Eser Yenenler, Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir, Ezgi Mola, Halit Ergenç stüdyoya gelen birçok ünlü isim gecede bağış topladı.

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