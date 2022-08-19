Diyetisyenler öneriyor! Adeta şifa deposu: Beyin gelişimini destekler, kansızlığa karşı da birebir!

Sakatat ürünleri, A ve B vitaminleri, demir, çinko ve potasyum mineralleri bakımından şifa deposu olma özelliği taşıyor. Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olan bu ürünler, oldukça hassas bir yapıya sahip oldukları için hijyen ve tazeliğe önem vermek gerekiyor.Diyetisyen Eda Ünal, yüksek protein içeriğinden dolayı sakatat ürünlerinin bol su ile tüketilmesi gerektiğini belirterek, ”Sakatat, kasaplık hayvanların kesimi ile elde edilen organ etidir. Karkas dışında kalan kırmızı sakatatlar grubuna karaciğer, akciğer, kalp, böbrek, dalak, dil ve baş eti girerken, beyaz sakatatlar grubuna ise işkembe, mumbar, ince bağırsak, billur, beyin, omurilik gibi çeşitli doku ve organlar girer.

Sakatatlar içerdiği vitamin, mineral ve zengin içeriği sayesinde vücuda birçok yarar sağlamaktadır. Sakatatlar vücutta depo organ olmaları sayesinde A vitamini, B grubu vitaminleri (tiamin, riboflavin, niasin, pridoksin ve B12) ile demir, çinko, fosfor ve potasyum mineralleri yönünden oldukça zengindir. Yüksek protein içeriğine sahip olması sayesinde tok tutma özelliği fazladır. Ancak tüketimi sonrasında sindirime yardımcı olmak için bol su tüketimi faydalı olacaktır. İyi bir demir kaynağıdır.

Kansızlık (anemi) yaşayan bireylerde C vitamininden zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde biyoyararlılığını arttırabilirsiniz. Karaciğer tüketimi anemide beslenme tedavisinde sıklıkla kullanılır. Özellikle sakatat tüketiminin yanında mutlaka bol limonlu yeşillik tüketimi demir alımını arttıracaktır. İçeriğindeki kolin sayesinde sinir sistemini geliştirmede etkilidir” şeklinde konuştu.

Beyin gelişimini en fazla destekleyen vitamin! Çocukluk anılarını dahi hatırlamanıza yardımcı oluyor! Peki, B vitamini faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?

B vitamini beyin hücrelerinin büyümesini sağlıyor. Vücudun bağışıklığını artırıyor. İşte detaylar...

B1 VİTAMİNİ : ENERJİYİ ARTIRIR

B1 vitamini, diğer bir adıyla tiamin; hücrelerin temel işlevini yerine getirebilmesi, besinlerdeki enerjinin açığa çıkması için çok önemlidir.

Beyin, vücuttaki metabolik olarak en aktif organlardan biridir ve nörolojik sorunlara yol açabilecek eksiklikleri önlemek için tiamin desteğine ihtiyacı vardır.

B2 VİTAMİNİ : İLAÇLARI PARÇALAR

B2 vitamini, bir diğer adıyla riboflavin; vücutta ve beyinde olduğu gibi önemli raksiyonları gerçekleştiren hücrelerdeki enzimlere yardımcı olarak görev yapar.

Riboflavin; hücrelerin büyümesine, enerji üretilmesine ve yağlarla ilaçlar gibi dış maddelerin parçalanmasına yardımcı olur.

B3 VİTAMİNİ : ENFLAMASYONU AZALTIR

B3 vitamini, bir diğer adıyla niasin, vücutta ihtiyaç duyulan kolesterol ve yağ gibi maddeleri üretmek ve tüm organ sistemlerimiz için enerjiyi dönüştürmek için 400'den fazla enzimle birlikte çalışır.

B5 VİTAMİNİ : BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER

B5 vitamini, bir diğer adıyla pantotenik asit, vücudumuzun enzimlerinin enerji için yağ asitleri oluşturmasına ve parçalanmasına yardımcı olan koenzim A adı verilen moleküler bir bileşik yapmak için gereklidir.

Beyin öncelikle yağdır, bu nedenle pantotenik asit, beyin sağlığını desteklemede en önemli vitaminler arasındadır.

B VİTAMİNİ KOMPLEKSİNDE NELER VAR?

B1 (tiamin)

B2 (riboflavin)

B3 (niasin)

B5 (pantotenik asit)

B6 (piridoksin)

B7 ( biyotin )

B9 (folik asit)

B12 (kobalamin)

Bu temel vitaminlerin her biri, vücut işlevine katkıda bulunur. Bu besinlerin size nasıl fayda sağladığı, ne kadar ihtiyacınız olduğu, takviye almanız gerekip gerekmediği ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

B VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Birçok gıda B vitamini içerir, bu da yeterince almanızı kolaylaştırır. B vitaminlerini çok çeşitli gıda kaynaklarından almak en iyisidir.

Tam tahıllı gıdalar

Kırmızı et

Beyaz et

Balık

Mercimek

Fasulye

Nohut

Süt

Yumurta

Peynir

Tereyağı

Yoğurt

Fındık

Koyu yapraklı sebzeler

Narenciye gıdaları

Muz

Avokado

Doktorunuz belirli bir B vitamini eksikliğiniz olduğunu onaylamadıkça takviye almanıza gerek yoktur.