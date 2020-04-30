Diyet yapmak için oruç tutulur mu?

Yüce Allah'ın Müslümanların üzerine farz kıldığı oruç ibadeti başka amaçların da yerine gelmesi için tutulabilir mi? Örneğin, diyet yapmak isteyen biri Ramazan ayını fırsat bilip, zayıflamak amacıyla oruç tutabilir mi? Son günlerde oldukça sık araştırılan sorunun yanıtını sizler için bulduk...

DİYET YAPMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Oruç Allah'ın emridir, İslamın beş şartından biridir ve bir ibadettir. Orucu Allah emrettiği için tutarız ve amaç da Allah'ın rızasını kazanmaktır Bunun dışında bir niyet ve amaç, orucu ibadet olmaktan çıkarır, bir çıkar ve beklenti haline getirir. Kur'ân'da, 'Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sakınıp korunasınız diye size farz kılındı.' (Bakara, 2:183) Buradaki sakınmaktan ve korunmaktan maksat, günahlardan çekinmek ve uzak durmaktır, nefisin isteklerine boyun eğmemektir. Bu ibaret yönünü göz önünde tutulmaz da, diyet, fazla kiloları verme, sağlıklı bir vücuda sahip olma gibi düşünceler öne çıkarsa, bu dünyevi bir iş ve sıradan insani bir olay haline gelir ki, bunun oruçla ve Ramazan'la bir ilgisi kalmaz.