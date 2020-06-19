  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakırlı kadınlardan kişiye özel maske tasarımı

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, kadın, erkek ve çocuklar için özel maskeler tasarlıyor - Enstitü Müdürü Ayşe Adıgüzel: - "Kişiye özel, bir gezmeye, partiye, düğüne, akşam yemeğine bile giderken takabileceğiniz çok şık maskeler üretiyoruz" - Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Naciye Çelik: - "Dünyayı saran yeni tip koronavirüs süreci bizleri de etkiledi ve çalışmalarımıza yön verdi. İhtiyaç doğrultusunda ürünler çıkarmak bizim en temel vizyonumuzdan biri"

Yeniakit Publisher
2020-06-19 11:13:15 -
Diyarbakırlı kadınlardan kişiye özel maske tasarımı

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakırlı kadınlar geleneksel yöntemleri de kullanarak kişiye özel maske üretimi yapıyor.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, kadın, erkek ve çocuklar için kişiye özel maskeler tasarlamanın yanı sıra özel günler için de maskelerle takım olacak gelin tacı, çanta, ayakkabı ve şal üretiyor.

"Sen hayal et biz tasarlarız" sloganıyla yola çıkan kadınlar, gelen siparişlere göre çalışıyor.

Enstitü Müdürü Ayşe Adıgüzel, AA muhabirine, bünyelerinde bulunan atölyelerde geleneksel el sanatlarını özlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

Yeni koronavirüs sürecinde üretimlerini hiç durdurmadıklarını ifade eden Adıgüzel, "İlk etapta ihtiyacı karşılamak için cerrahi maske, tulum ve çocuklar için maske ürettik. Biz bunları daha yenilikçi yaklaşımlar katarak geliştirdik. Kişiye özel, bir gezmeye, partiye, düğüne, akşam yemeğine bile giderken takabileceğiniz çok şık maskeler var elimizde." dedi.

- Kişiye özel üretim

Amaçlarının yaşanan süreçte maskeleri takan kişilerin sıkılmamalarını sağlamak olduğunu anlatan Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Gelinlerimizi düşündük fakat düğüne giden sadece gelinlerimiz değil. Aynı zamanda konuklarımızı, çocuk ve erkekleri de düşündük. Gelin ve damat kadar şık olup eğlenmelerini istedik. Yani kişinin kendi istediği tasarım varsa arkadaşlarımız kişiye özel çalışarak yapabiliyor. Yani maskeye nakış, tel kırma, Maraş işi, hesap işi yaptık. El sanatları atölyemiz koza çalışmasıyla, boncuk işlemesiyle maskeler üretti. Sadece maskeyle sınırlı kalmadık. Kadınların aksesuarı sadece maskeden ibaret olmasın dedik. Çantasını, yelpazesini, fularını da düşünerek tasarımlar yaptık."

Piyasadan daha düşük fiyatlara üretim yaptıklarını ve esas amaçlarının halka ulaşmak olduğunu aktaran Adıgüzel, kurumun sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları üzerinden sipariş aldıklarını bildirdi.

- "Koronavirüs süreci çalışmalarımıza yön verdi"

Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni Naciye Çelik de "Dünyayı saran yeni tip koronavirüs süreci bizleri de etkiledi ve çalışmalarımıza yön verdi. Bundan 6 ay önce hayatımızda maske yoktu. İhtiyaç doğrultusunda ürünler çıkarmak bizim en temel vizyonumuzdan biri. Maskeyi hayatın bir parçası haline getirmek amacıyla tasarım ekibimiz bir araya gelerek çalışma başlattık." diyerek, kişinin yaşına, cinsiyetine, gideceği yere uygun maskeler tasarladıklarını söyledi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı