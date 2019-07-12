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Diyarbakır'ın tanıtımı için birleştiler!

Diyarbakır'ın kültür, sanat, edebiyat ve tarihini tanıtmak için bir araya gelen ve aralarında öğretmen, veteriner, akademisyen ve esnafın da yer aldığı bir grup faaliyetlerini yürütüyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:13
Diyarbakır'ın tanıtımı için birleştiler!

Diyarbakır'da farklı meslek mensuplarının yer aldığı grup, şehrin kültür, sanat, edebiyat ve tarihini tanıtmak için çalışıyor.

Bir süre önce aralarında öğretmen, veteriner, akademisyen ve esnafın da yer aldığı çok sayıda kişi tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ı tanıtmak için Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği (DİYŞAD) çatısı altında bir araya geldi.

Bu kapsamda "Hevsel" dergisini çıkaran DİYŞAD, konferans, söyleşi ve şiir akşamlarıyla da Diyarbakır'ın kültür, tarih, edebiyat ve sanatını gelecek kuşaklara taşıyor.

"Dünyaya mal olacak önemli kültür elçilerini yetiştirme gayesindeyiz"

DİYŞAD Genel Sekreteri Mehmet Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Mezopotamya'nın kalbi olduğunu belirterek, "Diyarbakır'dan dünyaya mal olacak önemli kültür elçilerini yetiştirme gayesindeyiz. Diyarbakır bunu geçmişte de başarmış, bugün de yarın da başaracak çünkü Diyarbakır gerçekten de insan sevgisinin, kültür ve edebiyatın merkezidir" dedi.

"Misyonumuz, 12 bin yıllık Diyarbakır'ın kültür ve edebiyatını dünden yarına taşımaktır" ifadesini kullanan Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Dergimizde kültür, edebiyat, sanat, folklor, bilimsel makaleler yer alıyor. Çıkardığımız dergiyi 81 ile gönderiyoruz ve bu illerdeki kültür elçilerinin tümüyle diyalog halindeyiz. Her bir üniversiteye birer tane gönderiyoruz. Bunu da yaparken imece şekliyle yapıyoruz. Dergimiz Almanya, Fransa, İsveç, Azerbaycan'a da gidiyor."

Derneklerinin her gün açık olduğunu belirten Tanrıkulu, özellikle cumartesi ve pazar günleri Celal Güzelses'e ait eserlerin seslendirildiğini aktardı.

DİYŞAD Yönetim Kurulu üyesi Veysi Fidan da kenti hak ettiği yere taşıma gayretinde olduklarını dile getirerek, "Diyarbakır sevdalısı, bir avuç gönüllü Diyarbakır kültür elçisiyle yola çıktık. Kenti her mecrada şiiri, kültürü, yazım dünyasıyla ve turizmiyle dünyaya tanıtıyoruz. Gazetelerde ve dergilerde yazılar yazıyoruz. Akademisyen, şair, esnaf, öğretmen, toplumun her kesiminden temsilcimiz var"  ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:13
  1. DİYŞAD Yönetim Kurulu üyesi Veysi Fidan
  2. DİYŞAD Genel Sekreteri Mehmet Tanrıkulu
  3. Diyarbakır
  4. kültür
  5. tarih
  6. edebiyat
  7. sanat

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