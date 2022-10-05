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Yerel Diyarbakır'ı etkisi altına aldı! Vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı
Yerel

Diyarbakır'ı etkisi altına aldı! Vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı esen rüzgarla birlikte etkili oldu. Vatandaşlara dışarı çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 19:23:00 -
Diyarbakır'ı etkisi altına aldı! Vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı esen rüzgarla birlikte etkili oldu.

Silvan ilçesinde, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşlara uyarı

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

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