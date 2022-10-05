Diyarbakır'ı etkisi altına aldı! Vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı esen rüzgarla birlikte etkili oldu. Vatandaşlara dışarı çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı esen rüzgarla birlikte etkili oldu.
Silvan ilçesinde, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Vatandaşlara uyarı
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.