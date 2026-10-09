Diyarbakır’da uyuşturucu çetesine büyük darbe! 3 zehir taciri 2 ton 200 kilo esrar ile yakalandı!

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine yönelik başarılı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada; “Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri tespit edildi” bilgisini aktardı.

“ZEHİR TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMİYORUZ!”

Bakanlık paylaşımında; “Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” mesajına yer verildi.