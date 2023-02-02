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Aktüel Diyarbakır'da trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Diyarbakır'da trafik kazası: Yaralılar var

Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 23:29:00 -
Diyarbakır'da trafik kazası: Yaralılar var

Diyarbakır'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Ayşenur Zarakoğlu Caddesinde sürücüleri öğrenilmeyen 21 ACH 843 plakalı otomobil ile 31 VS 921 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla şehirde bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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