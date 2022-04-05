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Yerel ​Diyarbakır'da polis aracı kaza yaptı!
Yerel

​Diyarbakır'da polis aracı kaza yaptı!

Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri polis 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 13:34:00 -
​Diyarbakır'da polis aracı kaza yaptı!

Kaza, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 87. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kaçan hırsızları yakalamaya çalışan polisin kullandığı zırhlı araç, kavşakta 47 DD 282 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle zırhlı araç yan yatarken hafif ticari araç da yoldan çıkarak boş araziye girdi.

Kazada bir polis ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. (İLKHA)

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