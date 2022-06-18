Diyarbakır’da muz yüklü TIR devrildi!
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda muz yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda muz yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
Kaza, 500 evler ile Pirinçlik arası mevkiinde meydana geldi, binlerce muz kolileri yola savruldu.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 33 AIP 688 plakalı muz yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.
Meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)