Diyarbakır’da Mevlid heyecanı

Diyarbakır’da saat 13.30’da başlayacak Mevlid-i Nebi programı öncesinde Nevruz Park alanı saatler öncesinden doldu. Vatandaşlar ezgi ve marşlar eşliğinde programın başlamasını bekliyor.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Diyarbakır’da düzenlenecek Mevlid-i Nebi programı öncesinde vatandaşlar saatler öncesinden alana akın etti. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park Alanı’nda saat 13.30’da başlayacak program için hazırlıklar tamamlanırken, alanda yoğunluk erken saatlerden itibaren hissedilmeye başlandı.

Ellerinde tevhid ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, okunan ezgi ve marşlara eşlik ederek programın manevi atmosferini yaşamaya başladı. Sahne alan ilahi sanatçıları da canlı performanslarıyla alandaki coşkuyu artırıyor.

Organizasyon kapsamında vatandaşların ihtiyaçları da gözetildi. Alanda kurulan kermesin yanı sıra sağlık çadırları hizmete açıldı. Kayıp eşya ve çocuklar için özel alanlar oluşturulurken, yüzlerce görevli katılımcıların giriş ve yönlendirilmesinde aktif rol alıyor.

Güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte vatandaşlar, polis kontrol noktalarından geçerek alana alınıyor. İzdiham yaşanmaması için kadın ve erkekler için ayrı giriş kapıları oluşturulurken, görevliler vatandaşların alana rahat girişini sağlıyor.

Program alanına Türkçe ve Kürtçe “hoş geldiniz” pankartları asıldı. Kurulan platformun daha rahat görülebilmesi için iki dev ekran yerleştirilirken, güçlü ses sistemleri de kuruldu. Katılımcıların abdest ve tuvalet ihtiyaçları için seyyar tuvaletler hazır hale getirildi. Ayrıca şehir genelinden ücretsiz servisler kaldırılarak ulaşım kolaylaştırıldı.

Etkinlik alanında Şehid Aytaç Baran ile Yasin Börü ve arkadaşlarının fotoğraflarına yer verilirken, İslam coğrafyasında yaşanan zulümlere dikkat çeken görseller de sergilendi.

