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Yerel Diyarbakır’da korkunç kavga
Yerel

Diyarbakır’da korkunç kavga

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi’nde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 01:38:00 -
Diyarbakır’da korkunç kavga

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Gruptakilerin yakınlarının katılmasıyla sözlü tartışma sopalı, taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Her iki grup içerisinde 1'i ağır 13 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbarla bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralanan 13 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin önünde polis, güvenlik önlemi aldı.

Jandarma ekiplerinin giriş ve çıkışı kapattığı kırsal Beşpınar Mahallesi’nde ise jandar ekipleri güvenlik önlemi aldı. Jandarma kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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