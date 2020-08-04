  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında köy mezarlığında da arama yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:42:01 -
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için çalışmalar sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'dan 31 Temmuz'da akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları 5. günde sürüyor.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında köy mezarlığında da arama yapıldı.

Ekipler, dağlık ve engebeli arazi ile köye 2 kilometre uzaklıktaki Dicle Nehri'nde de hassas burunlu köpeklerle arama yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı