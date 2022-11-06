Diyarbakır'da kapaksız aydınlatma direkleri tehlike saçıyor!

Merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi orta refüjde bulunan aydınlatma direklerinin alüminyum kapakların hırsızlar tarafından çalındığı iddia ediliyor.

Aydınlatma direğinin elektrik aksamına bağlı kabloların dışarıda görünün vaziyette olması ıslanma veya temas durumlarında tehlike teşkil ederken kentin itibarı açısından kötü görüntüye sebep oluyor.

Kentin en kalabalık caddelerinden biri olan Ekinciler Caddesinde kişilerin bir şekilde bilerek ya da bilmeyerek elektrik kablolarına temas etmesi an meselesi.

Cadde esnafı, aydınlatma direkleri çevresindeki kabloların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerken kentin en hareketli ve işlek caddesinde böyle bir görüntünün kentin imajını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Sabahtan akşama kadar burada sokak çocukları dolaşıyor, elektrik çarpabilir"

Çevre esnafından Burak Mert Aydın, "Bundan 1-2 ay evvel direklerin etrafındaki korumalar tahminimce gece vakti çalındı. Burada mendil satan çocuklar ve ışıkta bekleyen gençler direklerin yanlarında duruyorlar, tehlikeli. Buradaki elektrik onları çarpabilir. Belediyemizden bunun yapılmasını istiyoruz. Aynı zamanda caddede çöp kovası sayısı az, çöpler yere atılıyor. Belli aralıklarla çöp kovası bırakılabilir." dedi.

Ekinciler caddesindeki insan ve araç trafiğinin yoğunluğuna dikkat çeken Bilal Yıkılmaz, "Sabahtan akşama kadar burada sokak çocukları dolaşıyor. Bir şekilde dalgınlıkla elleri direğe değmesi durumunda Allah korusun elektrik çarpar. Yetkililer en kısa sürede buna müdahale etsin. Aynı zamanda bu sokak çocuklarına yönelik bir çalışma olursa iyi olur. Yaklaşık 2-3 hafta önce çocuğun ayağının üzerinden araba geçti, yine meydana gelen bir trafik kazasında 50-60 yaşlarında bir bayan öldü. Trafik yoğunluğunda araç süren arkadaşlarda dikkatli olsun. Tabi ki öncelikle bu direklerin etrafı bir şekilde kapatılsın. Çözümü neyse veya nasılsa yapılsın." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir can kaybı yaşanmadan gerekli tedbirler alınmalı"

Söz konusu elektrik temasından insanların yanı sıra hayvanlarında zarar görebileceğini hatırlatan Muhammed Kutlu, herhangi bir can kaybı yaşanmadan gerekli önlemlerin alması gerektiğini söyledi.

Kutlu, "Gördüğüm kadarıyla uzun süredir direklerin durumu böyle. Burada cam silen çocuklar ellerini dokunduruyor, can kaybı olabilir. Öncelikle yetkililerin buna bir çare bulması lazım. Tehlike arz ediyor. Sadece çocuklar değil, bir hayvan da çarpsa zarar görür. Hayvanın canı da bizim için çok önemlidir. Burada yaşanabilecek herhangi bir can kaybının bedelini hangi yetkili verebilir? Bilemem. Sadece bir direk değil, tümünde aynı durum söz konusu." şeklinde konuştu.

Islaklık durumunda elektrik çarpma olasılığının artabileceğine vurgu yapan Mustafa Seyyar ise şunları söyledi:

"Önümüz kış, yağmur yağdığı zaman herhangi bir vatandaşa teması ölüme yol açabilir. Aynı zamanda kötü bir görüntüdür. İlgililerin bunları kontrol etmesi lazım. Daha önce koruyucu kasaları vardı, çalınmış. Kontrol edip yeniden bir kasa takılabilir. Bizler esnafız ve burası Diyarbakır'ın en gözde semtlerinden biridir. Bir görevlinin buraları kontrol etmesi lazım. Yetkililerden ricamız elektrik direklerine yönelik gerekli çalışmanın yapılmasıdır." (İLKHA)