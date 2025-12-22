  • İSTANBUL
Yaşam Diyarbakır’da feci kaza! İşçi servisi yayaya çarptı
Yaşam

Diyarbakır’da feci kaza! İşçi servisi yayaya çarptı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyarbakır’da feci kaza! İşçi servisi yayaya çarptı

Diyarbakır’da meydana gelen ölümlü trafik kazası herkesi derinden üzdü. İşçi servisinin karıştığı kazada can kaybı yaşanırken çok sayıda kişi yaralandı.

Diyarbakır’da işçi servisiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayanın karıştığı korkunç bir trafik kazası yaşandı. Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu 10’uncu kilometrede bulunan Pirinçlik köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halinde olan 21 AAT 661 plakalı işçi servisi minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir Aslan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdülkadir Aslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs şoförü ve 3 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Merak kazaya yol açtı

Öte yandan, kazanın ardından durmak isteyen meraklı sürücüler nedeniyle aynı bölgede zincirleme trafik kazası yaşandı. Zincirleme kazaya 21 AET 576 plakalı halk otobüsü, 21 ACR 080 plakalı otomobil ve 21 AEG 987 plakalı ticari kargo aracı karıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

