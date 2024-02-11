Diyarbakır'da çatışma
Diyarbakır'da iki grup arasındaki çatışmada 3 kişi yaralandı.
İlçenin Gazi Caddesi’nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflardan Mehmet Faruk Barut (51) ile o sırada yoldan geçen A.U.B. (37) ve M.M.B. (70) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Barut, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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