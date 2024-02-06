Diyarbakır'da billboardlara boykot ürünleri asıldı
Diyarbakır Peygamber Sevdalıları Derneği, işgalci siyonist rejim menşeli ürünlerin yer aldığı listeyi, şehrin farklı noktalarındaki billboardlara astı.
Diyarbakır Peygamber Sevdalıları Derneği, işgalci siyonist rejim menşeli ürünlerin yer aldığı listeyi, şehrin farklı noktalarındaki billboardlara astı.
İşgalci siyonist rejimin, Filistin'de katliam ve soykırımlarına maddi destek sağladıkları gerekçesiyle boykot edilen ürünler, çeşitli platformlarda paylaşılarak bu konuda farkındalık oluşturuluyor.
Diyarbakır Peygamber Sevdalıları Derneği de boykot ürünlerinin yer aldığı listeleri, şehrin farklı noktalarındaki billboardlara astı.
Söz konusu boykot listesinde "Durmak yok, soykırıma sessiz kalma. Siyonist işgal çetesinin destekçilerini boykot ediyoruz." ifadeleri yer aldı. (İLKHA)
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