0553 313 94 23

Diyarbakır’da arkeoloji konuşulacak

Türkiye, kültür ve tarih zengini topraklarında gerçekleştirdiği çalışmaları uluslararası bir toplantıyla bilim insanlarıyla paylaşacak.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:14
Diyarbakır’da arkeoloji konuşulacak

Türkiye, kültür ve tarih zengini topraklarında gerçekleştirdiği çalışmaları uluslararası bir toplantıyla bilim insanlarıyla paylaşacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun 41’incisi bu yıl Diyarbakır’da yapılacak.


1979 yılından beri kesintisiz her yıl gerçekleştirilen, yayınları ve devamlılığı ile dünya çapında beğeniyle takip edilen sempozyum, arkeoloji alanında Türkiye’de gerçekleştirilen önemli bir bilimsel faaliyet.


Dicle Üniversitesi iş birliği ile 17-21 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak sempozyumda, Türkiye’de 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Türk ve uluslararası bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacak. Sempozyumda, hafta boyunca yaklaşık 450 bildiri yer alması bekleniyor. Her yıl, bir önceki yılın sempozyumunda sunulan bildiriler 7 cilt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca basılıyor ve sunulan bildiriler ayrıca internet ortamında da yayımlanıyor.


41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 10 ülkeden (Amerika, İtalya, Almanya, Kanada, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa ve Japonya) ülkemizde kazı ve araştırma çalışmaları yürüten yaklaşık 60 bilim insanı ağırlayacak.


Sempozyum süresince Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde çeşitli illerden, arkeoloji konusunda çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi ve şirket olmak üzere tanıtım ve satış standı açılacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı sempozyumun açılışı dolayısıyla 17 Haziran 2019 tarihinde akşam saat 19.00’da artık gelenekselleşen Bakanlık Resepsiyonu ile misafirlerini karşılayacak.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumun açılış törenine, yaklaşık 400 akademisyenin yanı sıra, Diyarbakır Valisi başta olmak üzere, Dicle Üniversitesi Rektörü, milletvekilleri, yerel kurum ile kuruluş temsilcilerinin ve öğrencilerin katılması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:14
  1. kültür
  2. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Şampiyonu unvanlı Arslan’a Arjantinli rakip
    1. Dünya Şampiyonu unvanlı Arslan’a..
    2. 'Yılın Gazetecisi' ödülü Spor..
    3. "Bunun yeri çöp değil, başımızın üstü"..
    4. Futbol: Kupa Amerika
    5. Genç sinemacılara tam not
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 3..
    8. (Özel) Sultanbeyli’de süratli sürücü..
    9. 52 yıl önce yapılan hasır çanta göreni..
    10. (Özel) Pendik’de virajı alamayan..
    11. Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı
    12. Robotik kodlamada sertifika heyecanı
    13. Bakan Koca’dan öğrencilere sağlıklı..
    14. Mahsur kalan yavru köpek için seferber..
    15. Tekstil ihracatında en ’kar’lı zirve
    16. (Özel) BJK kongre üyesi Abdullah..
    17. Dağ horozu kendini 3 yıl sonra 2 km..
    18. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR..
    19. Akşener'den komik anket açıklaması
    20. YSK TYK AYT YDSsoru ve cevapları ne..
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!