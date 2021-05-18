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Yerel Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Yerel

Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da tren raylarından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:57:00 -
Diyarbakır'da 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinin Alangör Mahallesinde tren raylarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, tren raylarının demir aksamlarını sökerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan M.F, S.Y. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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