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Aktüel Diyarbakır'da 2 bin 208 kişinin istihdamı için çekilen kura sosyal medyadan yayınlandı
Aktüel

Diyarbakır'da 2 bin 208 kişinin istihdamı için çekilen kura sosyal medyadan yayınlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:13:12 -
Diyarbakır'da 2 bin 208 kişinin istihdamı için çekilen kura sosyal medyadan yayınlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 2 bin 208 kişinin belirleneceği kura sosyal medyadan canlı yayınlandı.

İŞKUR İl Müdürlüğünde düzenlenen programda, 17 ilçede Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 260 gün süre ile istihdama kavuşacak 1750 temizlik, 458 de güvenlik görevlisinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi.

İlgili kurum ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımıyla çekilen kura, İŞKUR'un sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Kurada belirlenen isimlerin, TYP genelgesinin ilgili maddelerinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarına yönelik yapılacak incelemenin ardından ilan edileceği belirtildi.

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