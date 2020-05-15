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Diyarbakır’da kısıtlama kalktı gençler sokaklara akın etti

Diyarbakır’da İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 ile 20 yaş arası gençler, uzun süre sonra 4 saatliğine dışarı çıkıp güneşli havanın tadını çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:53:31 -
Diyarbakır’da kısıtlama kalktı gençler sokaklara akın etti

Diyarbakır’da İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 ile 20 yaş arası gençler, uzun süre sonra 4 saatliğine dışarı çıkıp güneşli havanın tadını çıkardı.


İçişleri Bakanlığınca 4 Nisanda yayımlanan genelgeyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Normalleşme süreci kapsamında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile 13 Mayısta 0- 14 yaş grubundakilere izin verilmesinin ardından bugün de 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra 4 saat için sokağa çıktı. Saatler 11.00’ı göstermesiyle Diyarbakır’da gençler, uzun süre sonra sokağa çıkmanın heyecanını yaşadı. 4 saat dışarı çıkma izniyle gençler, maske takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek arkadaşlarıyla bir araya gelip parklarda oturdu, yürüyüş yapıp hasret giderdi.


Sokağa çıkan gençlerden Dilagül İpek, 60 gündür evde olduğunu, psikolojik olarak kendilerini artık kötü hissettiklerini ifade etti. Uzun süredir dışarı çıkmadıklarını kaydeden İpek, "Arkadaşlarımızı, ailemizi, büyüklerimizi kimseyi göremiyoruz. Yani 4 saatliğine de olsa en azında sosyal mesafeyi koruyarak arkadaşlarımızı, yakınlarımızı görmek bizi çok mutlu etti. Daha çok ders çalışmayla geçiyor zamanımız çünkü sınava hazırlanıyorum. Salgın, beni çok kötü etkiledi. Çünkü benim annemde hastanede çalışıyor. Açıkçası onun için çok tedirgin oluyordum" dedi.


Polis ekipleri de kent genelinde 15 ile 20 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama başlattı. Gençlerin sokağa çıkma izni saat 15.00’da sona erecek

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