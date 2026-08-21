Diyarbakır-Mardin kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır-Mardin kara yolundaki bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde kara yolunun Özdemir Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
T.Ç. yönetimindeki 55 BP 562 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 10 ED 984 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle kavşakta çarpıştı.
Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin kara yolu, Özdemir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 55 BP 562 ile M.Ç.’nin kullandığı 10 ED 984 plakalı otomobiller, kavşakta çarpıştı.
Kazada her iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.