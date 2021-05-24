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Ekonomi Diyarbakır Havalimanı 24 Haziran’a kadar kapatılacak
Ekonomi

Diyarbakır Havalimanı 24 Haziran’a kadar kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Diyarbakır Havalimanı’nın ana pistte yapılacak bakım ile onarım çalışmalarından ötürü bir aylığına uçuş trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 08:14:00 -
Diyarbakır Havalimanı 24 Haziran’a kadar kapatılacak

Bakanlıkça yapılan yazılı açıklamaya göre çalışmalar 24 Haziran’a kadar sürecek. Diyarbakır’a gidiş gelişler için Batman ve Mardin havalimanlarından hizmet alınabilecek. Mardin Havalimanı çalışma saatleri de hava yollarının ek seferlerine göre güncellendi. Yolcuları mağdur etmemek ve ulaşımı kesintisiz sağlamak adına her uçak için ayrı taşıma yapılması planlandı. Ayrıca minibüs kooperatiflerinin Mardin ve Batman’dan ulaşım hizmeti sunmaları için anlaşmalar yapıldı.

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