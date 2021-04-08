Diyarbakır annelerinden çocukları dağa kaçırılan Vanlı ailelere destek

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 25 aile, "Van anneleri evlat nöbetinde", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen ailelerin eylemine Diyarbakır'dan gelen 10 aile de katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne ve babalar, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz"

Çocuğu dağa kaçırılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, gazetecilere, 584 gündür Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi.

Vanlı ailelere destek olmak için kente geldiklerini anlatan Aydın, "Halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. Bunlarda hiç vicdan yok. Evlat nöbeti tutan aileler olarak sonuna kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında eylem yapan ailelerimizin yanındayız. Çocuklarımızı istiyoruz, onların kapılarından ayrılmayacağız. İnşallah çocuklarımızı bu vatan hainlerinden alacağız." dedi.

"Evladımı PKK ve uzantısı HDP'den almadan bu davadan vazgeçmeyeceğiz"

Oğlu için eyleme katılan Diyarbakırlı Ayşegül Biçer de "Evladımı PKK ve uzantısı HDP'den almadan bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Buradan herkese sesleniyoruz, annelere ses verin. Bitirirse PKK'yı anneler bitirir." diye konuştu.

Kızının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Vanlı Nazlı Sancar da annelerin eyleminin çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

Her geçen daha fazla ailenin katılımıyla eylemlerine devam ettiklerini aktaran Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Diyarbakırlı aileler de yanımızda. Çığ gibi büyüyoruz. Her ilden insanlar seslerini yükseltmeye başladılar. Annelerin seslerini yükseltmesiyle PKK'yı bitireceğiz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. 9 yıldır çocuğumun acısıyla yaşıyorum. Geri adım atmayacağız. İnşallah zafer bizim olacak ve evlatlarımıza kavuşacağız."

Vatansever Gençler Derneği üyeleri de HDP İl Başkanlığı önüne gelerek annelerin eylemine destek verdi.