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Gündem Diyarbakır anneleri kararlı! ‘Onları yerle yeksan edeceğiz!’
Gündem

Diyarbakır anneleri kararlı! ‘Onları yerle yeksan edeceğiz!’

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:37:00 -
Diyarbakır anneleri kararlı! ‘Onları yerle yeksan edeceğiz!’

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 471’inci gününde devam etti. İki yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, HDP’den evladını almadan gitmeyeceğini söyledi. Başlattıkları evlat nöbeti nedeniyle defalarca tehdit ve hakarete uğradıklarını belirten Biçer, şunları dile getirdi:

Allah'ın izniyle kazanacağız

“Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Ne sıcak ne soğuk ne de pandemi bizi yıldırmadı. 470 gündür anneler olarak mücadele veriyoruz. Bu anneler burada hakları olan evlatlarını istiyor.” Birlik beraberlik içinde mücadele verdiklerini kaydeden Biçer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “PKK ve onun uzantısı HDP’yi yerle yeksan etmek için birbirimize ihtiyacımız var. Allah’ın izniyle kazanacağımıza inanıyoruz. Hakkımızı onlardan söke söke alacağız. 40 yıldır artık yeter diyoruz. Annelerin gözyaşı dinmedi. Allah’ın izniyle bu mücadeleyle oğlumuz teslim olacak. Hep beraber onları yerle yeksan edeceğiz.”

Oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren anne Sevgi Çağmar ise 6 yıldır evladının sesini duymadığını ve ondan haber alamadığını söyledi.

Oğlum gel devlete güven

Çocuğunun üniversite okuduğu sırada HDP tarafından kandırılarak kaçırıldığını aktaran Çağmar, sonuna kadar eylemi sürdüreceğini vurguladı. Oğluna seslenen Çağmar, “Yavuz oğlum gel teslim ol. Devletimiz güçlüdür. O hainlere, zalimlere güvenmeyin. Gelin devlete teslim olun” diye seslendi.

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