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Gündem Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı! ‘HDP bizi yıldıramaz’
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Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı! ‘HDP bizi yıldıramaz’

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 481’inci gününde devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:25:00 -
Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı! ‘HDP bizi yıldıramaz’

Kocaeli’den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, 7 yıldır haber alamadığı evladı için eylemini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. HDP’nin oğlunu kaçırdığını aktaran Aksu, “Evladımı kandırdınız, götürdünüz. Buradan gitmeyeceğim. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. HDP beni yıldıramaz. Ben HDP’yi yıldırırım. Bu kadar da netim. Yürekliyim. Yürekli olmasam buraya gelmezdim” diye konuştu. Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet’e kavuşma ümidiyle Ağrı’dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de evladını almadan HDP İl Başkanlığı binası önünden ayrılmayacağını belirtti. Evladını HDP’den istediğini anlatan Gökçe, “Oğlumu HDP götürdü. HDP evladımı vermeden buradan gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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