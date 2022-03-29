Diyanet'ten teravih namazı kararı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır." dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayına günler kala teravih namazıyla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır." dedi.