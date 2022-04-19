  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Ali Bulut tarımdaki tehlikeye dikkat çekti: Allah rızası için bunu yapmayın

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Batı ülkeleri savaşmaları için kışkırtıyor

İlham Aliyev: Ermenistan bize koordinatları vermedi

Utanmadan hâlâ topluma dikte etmeye çalışıyorlar! Mustafa Kemal'in yanında çırılçıplak 2 genç

Haluk Özdil tarih verdi: Anlaşma yapıldı! Bazı ülkeleri karıştıracaklar

AK Parti ve Erdoğan’a ihanet eden Ahmet Davutoğlu Gültekin Uysal’ın sözlerini bakın nasıl yedi!

Babacan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yerin dibine batırıp batırıp çıkardı

Rus askerleri böyle seslendi: Hayatınızı bağışlarız ancak bir şartımız var

Fatih Erbakan'dan Suriyeli sığınmacı açıklaması: En hayırlı olanı...

Ayçiçek yağı krizi patladı! Sınırlama getirdiler... Avrupa ülkesi şoku yaşıyor
İSLAM Diyanet'ten son dakika açıklaması! Hac ve umre tarihleri belli oldu
İSLAM

Diyanet'ten son dakika açıklaması! Hac ve umre tarihleri belli oldu

Hac ve umre seferlerinin tarihi merakla beklenirken Diyanet'ten son dakika açıklaması geldi. Ali Erbaş başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı. İşte hac ve umre tarihleri...

Yeniakit Publisher
2022-04-19 21:27:00 - 2022-04-19 21:34:23
Diyanet'ten son dakika açıklaması! Hac ve umre tarihleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı. Diyanet işleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, Şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.

2022 yılı için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı, hac yolcularının tespitinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi konusunun da kararlaştırıldığı toplantıda, yapılan değerlendirmeler sonucunda kararlaştırılan diğer hususlar şu şekilde:

Umre organizasyonu ile ilgili olarak;

- Umre organizasyonunda otel, Oda Tercihli 1 ve Oda Tercihli 2 Konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi,

- Umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.
2022 yılı haccına ilişkin olarak;

-2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi,

Kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının;

- 25 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması,

- 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi,

- 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

- Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların;

- Talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi,

- 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

- Hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır” denildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay