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İSLAM Diyanet'ten Şevval umresi açıklaması
İSLAM

Diyanet'ten Şevval umresi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Şevval umresi iki ayrı turla gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 23:01:00 -
Diyanet'ten Şevval umresi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şevval umresinin iki ayrı turla gerçekleştireceğini bildirdi.

Suudi Arabistan'ın hac ve umre ibadetleri için ziyaretçileri kabul etmesi kararının ardından Diyanet de merakla beklenen tarihleri açıklamıştı.

Şevval umresi için iki ayrı tur

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni açıklamada, umrenin ilk turunun 10-21 Mayıs, ikinci turunun ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

 

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