Diyanet’ten 4-6 yaş Kur’an kurslarına ilişkin açıklama: Bu şekilde yorumlanması doğru değil!

Açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 4-6 yaş Kur’an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması hususunda toplantılar planlamasının bazı medya organlarında farklı yansıtılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan, Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetler’in 3. maddesindeki , '4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir.' ifadesi, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur’an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir. " denildi.

Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlandığı belirtilen açıklamada, "Burada amaçlanan, Kur’an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir." ifadeleri kullandı.