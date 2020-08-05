Diyanet vakfı yurtları Ankara
Ankara'da bulunan diyanete bağlı yurtlar, öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki ama Ankara'da diyanete bağlı kaç yurt var ve nerelerde? Hangi ilçelerde yurtlar var? Kız ve erkek öğrenci yurtlarının iletişim adresleri, konumları nasıl bulunur? İşte detaylar...
Ankara'da diyanete bağlı 2 erkek, 2 kız yurdu bulunmaktadır.
- DV Ankara Altındağ Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
- TDV Ankara İncesu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
- TDV Ankara Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
- TDV Ankara Altındağ Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Erkek öğrenci yurtlarına ilişkin daha detaylı bilgi ve iletişim adresleri için TIKLAYINIZ...
Kız yurtlarına ilişkin daha detaylı bilgi ve iletişim adresleri için TIKLAYINIZ...