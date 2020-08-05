Diyanet öğrenci yurtları
Diyanet öğrenci yurtları son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Tercih yapan öğrenciler; Kırklareli, İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Uşak, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Eskişehir, Konya, Karabük, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Sivas, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Mardin, Siirt, Van ve Rize'de diyanet yurdu olup olmadığını araştırıyor. İşte merak edilen
Tercih yapan öğrenciler, şehirlerine göre yurt araştırması içerisine giriyor. Özellikle Diyanete ya da KYK yurtları tercih ediliyor.
Diyanet Yurdu İmkanları
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