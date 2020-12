Diyanet Müslümanlara Hutbe okudu: Onlar üstüne alındı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gelişim ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı (GDP) Özlem Ağırman, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı' başlıklı Cuma Hutbesi'ni akılalmaz sözlerle eleştirdi.

Diyanet alkollü içecekle ilgili fetva veremezmiş!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yeşilay olmadığını ve içki ile ilgili fetva veremeyeceğini söyleyen Ağırman, şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet bugün bütün varlığını 'siyasal İslam' noktasına çekti. Diyanet İşleri Başkanı aşırılıkla mücadele eden Yeşilay değildir, alkollü içecekle, yaşam biçimiyle doğrudan mücadele edemez, fetva veremez. Çünkü Diyanet de Cumhuriyet de aynı rakı masalarında kuruldu, bu şereftir."

"Siyasette Allah demek, inancı kullanmak, bir inancı referans almak yanlış, inanç siyasetin zemini olmaktan çıkarılmalı." diyen Ağırman'a bir takipçisi şöyle destek verdi: "Biz onlara hiç kanmadik çok şükür 'Allah diyene' de hiç oy vermedik."

İşte bügünkü Cuma Hutbesi:

'İçki Kötülüğün Zehirli Arkadaşı'

Muhterem Müslümanlar!

İslam; canımızın, malımızın, aklımızın, inancımızın ve neslimizin güvenliğini sağlayan kurallar koyar. Bizlere de bu temel değerlerimizi korumayı emreder. Sağlığımızı tehlikeye atan, aklî dengemizi bozan, malımızı heba eden ve ailemize zarar veren her türlü kötü alışkanlığı yasaklar. İçki de işte bu yüzden haramdır. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır.”

Aziz Müminler!

İçki, Allah’ın insana değerli birer nimeti ve emaneti olan aklı, ruhu ve bedeni tahrip eder. Bir hiç uğruna malın ziyan edilmesine, helâl lokma için harcanması gereken nafakanın israfına sebep olur. İçki yüzünden ailenin huzuru, çocukların umudu, gençlerin geleceği kararır. İyiliğe açılan kapılar kapanırken, kötülüğe giden yollar çoğalır. Dostluklar sona ererken, düşmanlıklar körüklenir. Her yıl içki yüzünden trafik kazaları dâhil binlerce üzücü hadise yaşanır.

Cenâb-ı Hak, içki konusunda Kur’an’da bizleri şöyle uyarmaktadır: “Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”

Kıymetli Müslümanlar!

Aklımızı ve irademizi Allah’ın razı olacağı helâl ve güzel işlerde kullanalım. İmanına ve umuduna sarılarak çalışan, erdemlerine sahip çıkan, düşünen ve üreten bir Müslüman olalım. İnsanı uyuşturan, tembelliğe ve çaresizliğe sürükleyen, kötülüğe alet eden içkinin toplumumuzu esir almasına asla izin vermeyelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir geleceği hep birlikte inşa edelim.