Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Kurban vazifesini yerine getirmek isteyenler ise Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vekaletle kurban kesim bedellerini açıklayıp açıklamadığını merak ediyor. Peki, Diyanet kurbanlık fiyatları ne zaman belli olur?

Diyanet kurban fiyatları belli oldu mu? Diyanet bağış kurban ücretleri: Vekaletle kurban fiyatları ne kadar?

Kırmızı et fiyatlarındaki artışın kurbanlık fiyatlarına yansıması bekleniyor. 2022 yılında küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarından, büyükbaşların ise 60-70 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı vekaletle kurban hisse fiyatlarını açıklamadı. Diyanet İşleri’nin haziran ayı gibi vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıklaması bekleniyor.

2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlemişti.

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).

Kurbanlık hayvan kaç yaşında olmalı?

Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit ve tayin edilmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 5; Nesâî, Dahâyâ, 13; İbn Mâce, Edâhî, 7). Buna göre kameri yıl esasına uygun olarak, devede 5; sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır (Müslim, Edâhî, 13).

Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması hâlinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Nitekim bir yaşına varmamış ama yetişkin olan oğlağını kurban etmek isteyen bir kimseye Hz. Peygamber, “Bu sadece sana mahsustur. Senden sonra başkası için yeterli olmaz.” (Buhârî, Edâhî, 8) buyurmuştur.