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Aktüel Diyanet Kur'an kursu öğreticisi, imam müezzin kayyım sonuçları! Diyanet alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aktüel

Diyanet Kur'an kursu öğreticisi, imam müezzin kayyım sonuçları! Diyanet alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımına ilişkin başvurularını tamamlayan binlerce Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım adayları 2021 diyanet personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmekte. Peki diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi sözlü sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İmam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi sınav giriş belgesi nereden alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 13:59:00 - 2021-12-02 14:04:04
Diyanet Kur'an kursu öğreticisi, imam müezzin kayyım sonuçları! Diyanet alım sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Kur'an kursu öğreticisi, imam müezzin kayyım alım başvurularının tamamlanmasının ardından gözler başvuru sonuçları için Diyanetten gelecek açıklamalara çevrildi. Peki 2021 Diyanet Kur'an kursu öğreticisi, imam müezzin kayyım sonuçları ne zaman açıklanacak? İmam, müezzin kayyım ve Kur’an kursu hocası alımları için  başvuruları, 8-22 Kasım'2021 tarihleri arasında yapıldı.

5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurularını tamamlayan adaylar, 7 bin 800 Diyanet Kur'an kursu öğreticisi, imam müezzin kayyım başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Peki 2021 diyanet imam, Kur’an kursu öğreticisi, müezzin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 diyanet personel almları sonuç tarihi...

Diyanet imam müezzin sözlü sınav tarihi ne zaman?

5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden alındı. Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu hocası için başvuruda bulunanlardan, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı arandı. Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu hocası başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin kurumdan henüz bir açıklama yapılmadı. Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek. Peki diyanet 7800 personel alımı sözlü sınav tarihleri ne zaman? Diyanet 7800 personel alımı sözlü sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, giriş belgesi nereden alınacak?

Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi sözlü sınavı ne zaman?

Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi sözlü sınava katılacak adayların sınav giriş belgeler, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav" adresi üzerinden erişime açılacak. Ancak sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih daha sonra duyurulacak. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.

DHBT Diyanet imam hatip, müezzin, kayyım din hizmetleri taban puanları

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