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Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "yapay et" açıklaması
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "yapay et" açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada "Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 18:56:00 - 2021-09-27 19:03:32
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "yapay et" açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun "yapay etin" caiz olduğuna yönelik fetvasının bulunmadığını bildirdi.

Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur."

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